Streit um Frau in Wien: Mann verletzte Bekannten mit Messer

Mit einem Messer soll ein 28-jähriger slowakischer Staatsangehöriger einem 37-jährigen Bekannten am Donnerstagabend einen tiefen Schnitt an der Nase zugefügt haben. Dem Angriff mit dem Messer soll ein Streit um eine Frau vorangegangen sein.

Der Beschuldigte wurde von Polizisten der Polizeiinspektion Juchgasse mit Unterstützung der WEGA in der Nähe des Tatorts, einer Straßenbahnhaltestelle in der Landstraße festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt. Das 37-jährige Opfer musste in einem Spital behandelt werden.

