Wien-Meidling: Arbeiter stürzt fünf Meter von Baustelle ab

Gegen 14.20 Uhr war der 55-Jährige mit Bauarbeiten in Wien-Meidling in der Nähe der Fabriksbrücke beschäftigt, als er ein Loch im Baugerüst übersah und fünf Meter in die Tiefe stürzte. Er soll sich dabei mehrere Verletzungen zugezogen haben, in Lebensgefahr schwebte der Arbeiter laut Polizei aber zu keinem Zeitpunkt.

Durch den Aufprall verletzte sich der Mann am Rücken und an einem Unterschenkel. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte aus und rettete den Verletzten mit einer Drehleiter. Wegen des Einsatzes musste die Kreuzung Rechte Wienzeile am Montag für eine halbe Stunde gesperrt werden, Verzögerungen im Verkehr waren die Folge. Nachdem der Bauarbeiter erfolgreich gerettet wurde, brachte ihn die Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: