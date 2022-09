Mordversuch in Ternitz: 71-jähriger Ehemann mit Messer schwer verletzt

Im heurigen Jahr gab es in Österreich bereits 26 Femizide, 2021 waren es 31. Viel seltener sind bei Beziehungstaten die Männer das Opfer. Einen solchen Fall soll es am vergangenen Freitag in Ternitz im Bezirk Neunkirchen gegeben haben

Wie der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, Raimund Schwaigerlehner, auf Anfrage des KURIER bestätigt, wird gegen eine 70 Jahre alte Frau wegen Mordversuchs ermittelt. Die Verdächtige soll an der gemeinsamen Wohnadresse ihren 71-jährigen Ehemann mit einem Messer niedergestochen haben. Der Mann hat den Vorfall schwer verletzt überlebt. Anschließend verletzte sich die Frau selbst mit der Tatwaffe, erklärt Schwaigerlehner.