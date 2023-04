Bären-Attacke auf Spaziergänger in Slowenien

Unterdessen wird in den Medien spekuliert, dass es sich bei dem Bären um jenes verletzte Tier handeln könnte, das neulich in der Umgebung von einem Auto angefahren wurde. Auf der Straße zwischen Škofljica und Turjak gab es vergangene Woche zwei Fälle, bei denen Autos mit Bären zusammenstießen. In einem Fall wurde der Bär getötet, im anderem überlebte er und flüchtete in den Wald. Eine Suchaktion nach dem verletzten Bär wurde nicht eingeleitet, weshalb die Behörden in Kritik gerieten.

Nicht der erste Zwischenfall

In der Umgebung von Škofljica kam es laut Nachrichtenagentur STA bereits in Vergangenheit zu Bärenattacken. In demselben Gebiet hatte im Jahr 2019 eine Bärin mit zwei Jungtieren gleich zwei Mal angegriffen. Im Durchschnitt gibt es im Nachbarland bis zu zwei Bärenangriffe jährlich, eine Ausnahme in den vergangenen 20 Jahren gab es 2019 als drei Bärenattacken verzeichnet wurden. Die meisten Attacken endeten mit leichten Verletzungen, so die STA.