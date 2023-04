Italien will Slowenien Bären aufbinden

Die italienische Abgeordnete und Tierschutzaktivistin Michela Vittoria Brambilla besuchte am Freitag das Tierschutzzentrum Casteller in Trient, wo die Problembärin JJ4, die vor zwei Wochen einen Jogger getötet hatte, festgehalten wird. "Die Bärin ist in einem kleinen Bereich untergebracht, wo sie sich an die Gefangenschaft gewöhnt. Sie hält sich in einer Höhle, die dunkel und versteckt ist, auf. Dort fühlt sie sich sicher, aber sie hat immer noch keinen Zugang zur Außenwelt. Seit dem ersten Tag, an dem sie gefangen wurde, wird sie gefüttert und hat ein Becken zum Baden zur Verfügung", so Brambilla.

Problembären in Gefangenschaft

Die Bärin wirke "traumatisiert, verwirrt und verängstigt". "Sie versteht immer noch nicht, was mit ihr geschieht, denn sie ist weit weg von ihren Jungen. Körperlich geht es ihr gut, sie mag die Äpfel, die sie früher so gerne gegessen hat, aber sie ist nicht mehr in ihrem gewohnten Lebensraum. Wir müssen abwarten, bis sie sich ein wenig an die Gefangenschaft gewöhnt hat. Ich verpflichte mich, weiterhin über ihre Sicherheit zu wachen. Ich danke dem Forstkorps von Trient und den Mitarbeitern des Tierschutzzentrums", sagte Brambilla.