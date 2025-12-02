Aufnahmen einer sogenannten Dashcam, einer kleinen Kamera an Windschutzscheibe oder Armaturenbrett, zeigen einen Vorfall vom 28. November im Süden Chinas, der beim Betrachter für Schrecksekunden sorgt. Darin zu sehen: Ein unbeaufsichtigtes Baby, das vom Straßenstrand auf eine stark befahrene vierspurige Fahrbahn krabbelt.

Unbeaufsichtigtes Baby krabbelt auf 4-spurige Straße Ein Fahrzeug auf der rechten Spur der Autobahn bremst rechtzeitig ab und verhindert so eine Tragödie. Nur wenige Sekunden später befindet sich das Baby bereits auf der Fahrbahn. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Fahrer und die Beifahrerin des parkenden Autos aussteigen, auf das Kind zulaufen, es hochnehmen und am Straßenrand in Sicherheit bringen.