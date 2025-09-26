Baby-Verwechslung in Graz: Frauen fanden sich nach 35 Jahren

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Als Babys wurden sie vertauscht, nun haben sie sich als erwachsene Frauen kennengelernt: Für zwei Steirerinnen ging damit vor kurzem auch eine lange Suche nach ihren leiblichen Müttern zu Ende. Nicht die leibliche Tochter Die Geschichte reicht zurück bis 1990 bzw. 2012. Im Oktober 1990 kam Doris im LKH Graz zur Welt, als Frühchen. 2012 erfuhr die damals 22-Jährige zufällig - sie hatte eine Blutuntersuchung machen lassen müssen - dass sie keinesfalls das leibliche Kind ihrer Eltern sein kann.

Nach dem Schock begann sich sowohl in Mutter Evelin als auch in Doris eine Frage aufzubäumen: Wie konnte das passieren? Babys in Klinik vertauscht Für Mutter und Tochter - die Familie hat Doris sicherheitshalber adoptiert, um auch rechtlich alles klarzustellen - stand bald fest: In der Geburtsklinik müssen zwei Babys verwechselt worden sein. Und zwar in einem Zeitraum von 20 Stunden nach der Geburt, erst dann bekam Evelin ihr Neugeborenes erstmals in den Arm.

2016 ging die Familie an die Öffentlichkeit, es gab Aufrufe an Frauen, die am selben Tag in Graz ein Mädchen geboren hatten, sich zu melden und DNA-Test zu machen. 30 Mutter-Tochter-Paare kamen dem nach - kein Treffer. Spitalsholding musste zahlen Rechtlich zog die Familie vor Gericht und bekam nach langem Instanzenzug 2018 vom OGH Recht: Die steirische Krankenanstaltengesellschaft muss Tochter, Mutter und Vater jeweils 20.000 Euro Schmerzengeld zahlen sowie die Kosten für die Adoptionskosten übernehmen.