In Malaysia filmte der User Thomas Chen in einem Kinderbereich eines Einkaufszentrums skurrile Szenen. Ein Mann brachte seinen kleinen Sohn in das Spiele-Paradies und verschwand daraufhin für zwei Stunden. Anscheinend, um sich mit seiner Geliebten zu treffen.

Mann verbrachte Zeit mit Geliebten Drei Videos hat Chen auf Instagram hochgeladen, eines davon hat mehr als 207.000 Views. In der Aufnahme vom 26. November zeigt er ein kleines Kind, das allein in einem Indoor-Spielbereich in einem Einkaufszentrum spielt. Laut Chen, der mit seinem eigenen Sohn vor Ort war, soll der Vater des Kindes es für zwei Stunden allein gelassen haben. Kurz nachdem der Mann den Spielbereich verlassen hatte, soll der kleine Bub bereits geweint haben. Außerdem hatte er laut Chen Hunger und Durst, was den Instagram-Nutzer dazu veranlasste, sich um das Kind zu kümmern.

In zwei weiteren Videos stellt Chen den Vater des Jungen, der nach Stunden mit einer unbekannten Frau zurückkehrt, zur Rede. Dieser erwiderte, dass er das Personal im Indoor-Spielplatz gebeten habe, auf sein Kind aufzupassen. "Man kann sein Kind nicht allein lassen und einfach weggehen. Was wäre passiert, wenn ich nicht auf ihn aufgepasst hätte und er verschwunden wäre?", fragt Chen im Video, der betonte, dass der Bub bereits zweimal den Spielbereich verlassen wollte. Das Pärchen versuchte daraufhin zu argumentieren, dass es nur "kurz" weg gewesen sei. "Kurz? Es sind zwei Stunden vergangen. Sie können das auf den Überwachungskameras überprüfen. Ich war die ganze Zeit hier", entgegnet Chen anschließend.

Videobeweis: Vater soll untreu sein Dass der Mann mit der unbekannten Frau gefilmt wurde, die weder seine offizielle Partnerin noch die Mutter des Buben war, wurde dem Vater zum Verhängnis. Wie Newsflare berichtet, kommentierte die Ehefrau des Vaters unter dem Video von Chen: "Ich habe nur wegen des Videos herausgefunden, dass er mich betrogen hat. Danke, dass Sie es viral gemacht haben. Der Mann in dem Clip ist mein Ehemann, und er war mit einer anderen Frau zusammen. Sonst hätte ich es nie erfahren." Der Kommentar wurde mittlerweile wieder gelöscht.