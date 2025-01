Jenny, die ihren Vater als "Boomer" beschreibt, erklärte in einem Beitrag, dass er Kontakt mit einem Sex-Bot hatte. Der ahnungslose Mann tauschte anzügliche Nachrichten mit der KI aus und schickt ihr sogar Geld über Gutschein-Codes. Er sei im Glauben gewesen, dass es sich um eine echte Frau handeln würde. Die Tochter habe die alarmierende "Beziehung" entdeckt, da ihr Vater schon häufiger in eine "Abofalle" getappt sei und sie sein Telefon auf Scam-Apps oder Ähnliches durchsuchte, um diese zu löschen.

Reddit-Community gibt Ratschläge

Zahlreiche User kommentierten unter dem entsprechenden Beitrag, um der jungen Frau zu helfen: "Da bahnt sich eine Katastrophe an, also musst du leider handeln. Im Moment sind es 'nur' Steam-Codes, aber irgendwann sind die ganzen Ersparnisse und das Haus usw. weg, was dann nicht nur das Leben deines Vaters, sondern auch das deiner Mutter zerstört", warnt ein User. "Diese Scammer lassen nicht locker, wenn sie einen einmal am Haken haben, ich habe Dokus gesehen von Leuten, die 'ne halbe Million an Scammer gezahlt und/oder ihr Haus verpfändet haben."