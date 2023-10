Und das gilt auch nur für die Fahrzeuge mit einem kleinen bis mittelgroßen Motor von 1.600 cm3 oder weniger. Wer sich in Singapur einen SUV leisten will, muss noch einmal ein Drittel mehr hinblättern. Dann kommt noch der Preis des Autos selbst – was Singapur zum teuersten Pflaster der Welt für Autofahrer macht.

Quotensystem

Singapur mit seinen sechs Millionen Einwohnern hat das Quotensystem 1990 eingeführt. Damit wollte man den Verkehr minimieren und die Emissionen reduzieren. Gleichzeitig hat der Stadtstaat sein öffentliches Verkehrsnetz massiv ausgebaut.

Für den Durchschnittsbewohner Singapurs sind Autos nahezu unerschwinglich geworden. Das durchschnittliche monatliche Haushaltseinkommen lag im Vorjahr mit rund 7.000 Euro zwar ein Drittel über jenem in Österreich – das aber liegt vor allem an der hohen Millionärsdichte in Singapur.

Für viele Einheimische, die nicht in Geld schwimmen, könnte die noch teurere Lizenz bedeuten, dass sie ihre Autos aufgeben müssen. Singapur galt schon länger als die teuerste Stadt der Welt, doch wegen der anhaltenden Inflation und der aktuell schwierigen Wirtschaftslage sind die Preise noch einmal stark gestiegen.

Lokale Autohändler haben Angst, dass ihr Geschäft weiter einbricht. Jene ihrer Kunden, die nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen wollen, könnten sich statt einem Auto ein Motorrad zulegen. Die Lizenz dafür kostet umgerechnet „nur“ ungefähr 7.500 Euro.