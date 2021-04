April-Scherz-Event endet im Chaos

Ein Festival mit hunderten DJs und mehreren Bühnen in einem Park in Brüssel - und das während der Corona-Pademie? Dabei kann es sich nur um einen Aprilscherz handeln - und als solcher war "La Boum" an sich auch gedacht. Man wolle die Leute zum Lachen und Träumen bringen, so die Veranstalter. Doch der Traum platzte jäh.

20.000 Menschen gaben auf Facebook an, an dem Event teilnehmen zu wollen. Tatsächlich strömten tausende Menschen - Schätzungen liegen zwischen 1.500 und 2.000 Personen - bei strahlendem Frühlingswetter in den Bois de la Cambre, schleppten Biervorräte herbei, brachten Musikanlagen mit und feierten ohne Rücksicht auf Corona-Beschränkungen.