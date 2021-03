Polizei erwischt Paar beim Liebesspiel im Park

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Kärntner Polizei am Montagnachmittag in den Klagenfurter Schillerpark gerufen. Ein Zeuge hatte die Uniformierten verständigt, weil ein Paar in aller Öffentlichkeit und vor den Augen mehrere Parkbesucher dem Liebesspiel nachging. Als die Beamten im Park eintrafen, erwischten sie das Pärchen im Alter von 31 und 22 Jahren, inflagranti. Die beiden alkoholisierten Personen wurden angezeigt.