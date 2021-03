47-Jähriger bedrohte Kärntner Polizisten im Rausch mit Messer

Ein 47 Jahre alter Deutscher hat am Montagabend in seiner Wohnung in der Kärntner Bezirksstadt St. Veit an der Glan randaliert und einschreitende Polizisten mit einem Messer bedroht. Die Beamten überwältigten ihn und nahmen ihm das Messer ab, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Der Mann ist amtsbekannt

Der in seiner Heimat unter anderem wegen Drogendeliken amtsbekannte Mann wurde wegen seinen Zustands ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. In der Wohnung fand die Polizei unter anderem Suchtgiftutensilien und leere Patronenhülsen. Der Deutsche wird unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, gefährlicher Drohung und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Außerdem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.