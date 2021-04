Betrunkener trug Waffe: Passanten riefen die Polizei

Ein 64-jähriger Türke fand es am Mittwoch in Favoriten offenbar "cool" eine Pistole sichtbar am Hosenbund zu tragen. Weniger begeistert zeigten sich hingegen Passanten, die den Mann auf einer Parkbank in der Raxstraße in Wien-Favoriten sahen. Noch dazu war der Mann offenbar stark alkoholisiert. Die alarmierte Polizei stellte die Waffe schließlich sicher und stellte fest, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte. Der 64-Jährige wurde nach dem Sicherheitspolizeigesetz angezeigt.

Weiterer Vorfall mit Betrunkenem

Nur wenige Stunden zuvor hatte die Wiener Polizei schon einmal wegen eines alkoholisierten Mannes ausrücken müssen. Ein 21-jähriger Österreicher hatte in einer Obdachlosenunterkunft zu randalieren begonnen. Als die Polizei eintraf, attackierte er die Beamten mit Faustschlägen. Er wurde vorläufig festgenommen.

