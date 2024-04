Anzeigenhauptmeister kassiert Ohrfeige auf Parkplatz

Einem in sozialen Medien als " Anzeigenhauptmeister " bekannten jungen Mann aus Deutschland ist auf einem Parkplatz im sächsischen Bautzen ins Gesicht geschlagen worden.

Der 18-Jährige soll seinen Besuch am späten Samstagabend in den sozialen Netzwerken angekündigt haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dies habe rund 100 Schaulustige dorthin gelockt. Den Angaben nach soll ein Unbekannter aus einer Gruppe heraus der Internet-Bekanntheit ins Gesicht geschlagen haben.