"Werde nie aufhören": Anzeigehauptmeister will auch in Österreich aktiv werden

In Deutschland und auf Social Media hat es der junge StvO-Kottan sogar bereits zu einiger Berühmtheit geschafft.

Zuletzt wurde er durch diese Tätigkeit sogar körperlich angegriffen. Beirren lässt sich der 18-Jährige aus Gräfenhein in Sachsen-Anhalt deshalb aber nicht. Er möchte sein Tätigkeitsgebiet nun sogar erweitern und auch hierzulande, in Österreich, aktiv werden. Im Interview mit der Kleinen Zeitung gibt er an, noch heuer auch in Österreich Falschparker aufzuschreiben. Und richtet seinen Widersachern aus, er werde sich durch nichts und niemanden aufhalten lassen. Er werde immer weitermachen.

Für 2024 plant er 10.000 Meldungen, sagt er im Interview. Na dann, Falschparker aufgepasst.