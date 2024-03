Wollten eigene Unschuld beweisen: Mehr als 50 Tote durch Gifttrank

In Angola sind Dutzende Menschen gestorben, die der Hexerei beschuldigt wurden und als Gegenbeweis einen giftigen Kräutertrank trinken mussten.

Mehr als 50 Menschen seien auf diese Weise im Jänner und Februar in der Nähe der Stadt Camacupa ums Leben gekommen, sagte die Kommunalpolitikerin Luzia Filemone am Donnerstag im angolanischen Rundfunk. Sie beschuldigte traditionelle Heiler, den Opfern das tödliche Gebräu verabreicht zu haben.

In einigen ländlichen Gegenden Angolas glauben immer noch viele Menschen an Hexerei - trotz des starken Widerstands der Kirche in dem mehrheitlich katholischen Land im Süden Afrikas. Vorwürfe der Hexerei werden oft von traditionellen Heilern, sogenannten Marabouts, überprüft, indem sie den Beschuldigten einen giftigen Kräutertrank namens Mbulungo zu trinken geben. Wenn sie daran sterben, gilt das als Beweis ihrer Schuld.