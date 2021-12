An den Rubinen klebt Blut, dabei sind sie besonders wertvoll

Der Handel mit sogenannten Blutdiamanten aus Angola, Zentralafrika, Kongo, Liberia und Sierra Leone wurde durch ein internationales Zertifizierungssystem namens Kimberly ab dem Jahr 2000 mehr oder weniger unterbunden.

Bei den ähnlich begehrten Rubinen ist das noch anders. Sie werden in einem einzigen Tal in Myanmar um die Stadt Mogok seit Jahrhunderten geschürft und meistens über Thailand weiterverkauft. Aus Mogok kommen die wertvollsten und begehrtesten Rubine der Welt. Doch an ihnen klebt Blut, denn die Militärjunta von Myanmar finanziert sich durch den Handel der Steine.

Die Rubine der Kolonialherren

Das belegt jetzt die NGO Global Witness und behauptet, dass Auktionshäuser wie Sotheby’s und Luxusmarken wie Graff, Bulgari, Van Cleef & Arpels die kostbaren Edelsteine verkaufen, die erst vor kurzem in Myanmar geschürft wurden und damit der Militärjunta Geld bringen, weil sie die Schürfrechte kontrolliert und den Edelsteinhandel quasi verstaatlicht hat. Kann allerdings auch sein, dass viele dieser Rubine noch von den britischen Kolonialherren im damaligen Burma in den Handel gebracht wurden.

Die gute Nachricht: Marken wie Cartier, Tiffany, Signet, Boodles und Harry Winston geben an, heute keine Steine mehr aus Myanmar zu verkaufen.