Ampelsystem sorgt bei britischen Urlaubern für Chaos und Unmut

Johnsons Team schien die große Reisefreude zu überraschen. Die Regierung begann, eindringlicher vor Besuchen in gelb eingestuften Ländern zu warnen. Nachdem ein Minister in einem Interview sagte, jeder könne diese Länder bereisen, korrigierte ihn Johnson. Dies seien „nicht Orte, in die Sie auf Urlaub fahren sollten, sondern nur aus dringenden familiären oder geschäftlichen Gründen“. Ein anderer Minister meinte sogar, seine Landsleute sollten Auslandsreisen heuer ganz vergessen. Ein Parteikollege ließ über die Medien ausrichten, das sei „idiotisch“.

Labour Partei-Chef Keir Starmer rief Johnson dazu auf, das „widersprüchliche“ System aufzugeben, um das Land besser vor Mutationen zu schützen. Johnson verteidigte es als „sehr, sehr klar“ und schien allein auf weiter Flur. Sogar EasyJet-Chef Johan Lundgren kritisierte die „Massenverwirrung“ und meinte: „In dieser Version eines Ampelsystems bedeutet grün nicht grün“, und „jetzt bedeutet laut einigen Ministern Gelb eigentlich Rot“.

Zweifel wegen Mutation

Dabei war es gerade so gut für Johnson gelaufen. Er gewann dank des schnellen Impfprogramms und der gelockerten Corona-Restriktionen in England in Umfragen. Und seine Konservative Partei verzeichnete bei Lokalwahlen Zugewinne. Die Ausbreitung der indischen Corona-Variante hat aber in den vergangenen Tagen zu Zweifeln geführt, ob der letzte Öffnungsschritt am 21. Juni wie geplant über die Bühne gehen kann. Zudem rückte die mögliche Einschleppung neuer Mutationen ins Blickfeld.