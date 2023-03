US-Amokläufe: „Warum sterben unsere Kinder noch immer?“

„Haben Sie es nicht satt, über Massenschießereien zu berichten?“, fragt Ashbey Beasy am Dienstag aufgebracht die vor ihr versammelten Medienvertreter.

Die US-Mutter nutzt die Aufmerksamkeit nach einer Pressekonferenz zu einem erneuten Amoklauf an einer Volksschule – diesmal in Nashville, Tennessee – um ihre eigene Horror-Geschichte zu erzählen. Nämlich jene von der Schießerei in der Kleinstadt Highland Park in Illinois, den Beasy und ihr Sohn vergangenen Sommer überlebten.