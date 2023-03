Amoklauf in US-Schule: Drei Tote, viele Verletzte

Allerdings wurden Eltern aufgerufen, sich nicht in die Schule zu begeben. Die Gefahr sei noch nicht vorüber. Amokläufe an Schulen sind in den USA seit vielen Jahren fast alltägliche Tragödien. Meist sind es Schüler, oder Ex-Schüler, die aus persönlichen Gründen, oder wegen einer psychischen Störung zur Waffe greifen. Debatten über die gerade in Südstaaten wie Tennessee äußerst freizügigen Regelungen für den privaten Waffenbesitz folgen postwendend. Die einflussreiche US-Waffenlobby blockiert aber erfolgreich weitreichende Änderungen.