Mindestens 800 Männer und Frauen nehmen heute, Samstag, in Bad Hindelang im Allgäu zu einem Weltrekordversuch im Kuhglocken-Läuten teil. Wie die Organisatoren mitteilten, ist ein Rekord aus dem Guinness-Buch der Rekorde Vorbild für die Aktion. Im Jahr 2009 hatten in Boswil in der Schweiz 640 Menschen Kuhglocken geläutet.