Hier im Allgäu – das sich geografisch nicht exakt eingrenzen lässt, der größere Teil liegt im bayerischen Schwaben, ein kleiner in Baden-Württemberg – wird die Tradition der Wasserkur weitergeführt, besonders im Jubiläumsjahr. Es gibt Gesundheits- und Schlafseminare, Bewegungsangebote, Ernährungs- und Kräuterworkshops auf Kneippscher Basis, die in Orten wie Bad Wörishofen oder Füssen buchbar sind. Zahlreiche Allgäuer (Reha-)Hotels und Sanatorien arbeiten nach den Grundsätzen des Pfarrers. So werden im alpinen Kneippkurort Oberstdorf die fünf Säulen seiner Lehre hochgehalten, im Kneippheilbad in Bad Grönenbach (wo „Baschti“ Schüler war) finden im Juni etliche Veranstaltungen statt.