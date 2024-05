26 Jahre vermisst: Mann tauchte nach Entführung beim Nachbarn wieder auf

Ein 26 Jahre lang vermisster Mann in Algerien ist von einem Nachbarn entführt und nun in dessen Haus gefunden worden. Wie das algerische Justizministerium am Dienstag mitteilte, war der Mann 1998 im Alter von 19 Jahren während des algerischen Bürgerkriegs verschwunden. Seine Familie nahm an, dass er entführt oder getötet wurde. Der heute 45-Jährige wurde nur 200 Meter entfernt inmitten von Heuhaufen gefunden.