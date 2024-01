Protest gegen AfD: Warum Edeka seine Regale leerräumte

Arbeitsminister fordert klares Zeichen gegen rechts

Auch die deutsche Wirtschaft hat sich zu Wort gemeldet. Führende Ökonomen fordern eine eindeutige Positionierung deutscher Unternehmen gegen Rechtsextremismus und die AfD, allen voran der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Marcel Fratzscher. Die Vorstände in den Unternehmen müssten ihren Beschäftigten vor Augen halten, dass ihre Jobs in Gefahr seien, sollte die AfD sich durchsetzen, so Fratzscher. "In einigen Unternehmen herrscht leider die Attitüde, die Politik müsste das alleine richten. Das ist falsch, das müssen wir alle gemeinsam", erklärte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil hat am Samstag die Wirtschaft aufgerufen, sich klar gegen Rechts zu stellen. Er sei über jeden Wirtschaftsvertreter froh, der sich klar gegen die AfD und Nazis positioniere, sagte Heil.

