1,4 Millionen protestieren in deutschen Städten gegen Rechts: AfD wittert Verschwörung

Wegen Überfüllung geschlossen wurde am Sonntag die Demo gegen Rechts in München. Bis zu 250.000 Menschen sollen in der bayrischen Hauptstadt gegen rechte Parteien - vor allem die AfD - auf die Straße gegangen sein. In Berlin waren es an die 100.000, in Leipzig, Chemnitz und Dresden insgesamt 100.000 und in Hamburg waren es am Samstag um die 80.000 Demonstranten gewesen.

Die Veranstalter, der Verein Campact und Fridays for Future, gaben bekannt, dass am Wochenende rund 1,4 Millionen Deutsche auf die Straße gegangen sind.

Hitzige AfD-Debatte

Anlass der Protestmärsche ist die Diskussion um ein Verbot der AfD, dem ein Treffen Rechter in Potsdam vorausgegangen ist - mit österreichischer Beteiligung. Martin Sellner, ehemaliger Chef der als rechtsextrem eingestuften Identitäten Bewegung Österreich (IBÖ), hatte teilgenommen. Sellner wird von Experten mitunter als Kopf der "Neuen Rechten" in Europa bezeichnet. Seine IBÖ gibt es mittlerweile übrigens nicht mehr, die Mitglieder sind nun unter dem Namen "Die Österreicher" unterwegs.

