Achtjähriges Mädchen in Slowenien von Hund getötet

In Slowenien ist ein achtjähriges Mädchen von einem Hund getötet worden. Die Tragödie ereignete sich am Mittwochnachmittag in Menges, rund 15 Kilometer nördlich der Hauptstadt Ljubljana. Nach Angaben der Polizei hatte sich das Kind dem im Innenhof angeketteten Hund genähert und wurde gebissen. Das Tor stand offen.

Trotz schneller medizinischer Hilfe sei die Achtjährige noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen erlegen, erklärte ein Polizeibeamte am Donnerstag. Nach Medieninformationen soll es sich um einen Rottweiler-Deutscher Schäferhund-Mischling handeln.