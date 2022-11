Acht Tote nach Erdrutsch auf Insel Ischia

Die Bevölkerung wurde von den Behörden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen, um die Rettungsarbeiten nicht zu behindern. Feuerwehrleute und Rettungseinheiten wurden aus Neapel entsendet, um die Straßen frei zu machen. Mehrere Personen saßen in einem Hotel ohne Strom fest.

Vulkanische Inseln

Ischia ist die größte Insel des Golfs von Neapel, zu dem auch Capri und Procida gehören. Die 46 Quadratkilometer große Insel vulkanischen Ursprungs zählt 62.000 Einwohner und ist in sechs Gemeinden aufgeteilt. Bei einem Erdrutsch 2009 war eine 13-Jährige ins Meer gerissen worden, Dutzende Menschen wurden verletzt.Schwere Unwetter tobten am Samstag indes in Mittel- und Süditalien. In Venedig gab es am Freitag Hochwasser.