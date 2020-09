Absurd: Corona-Leugner beschimpft KURIER als "Satanistenpack"

"Leyens Vorfahren waren Sklaventreiber! Daumen runter Blitzkrieg", "Im Gegensatz zum BRD Regime sind die Deutschen tatsächlich Deutsche!". Diese und ähnliche Nachrichten finden sich im Telegram-Kanal des Coronaleugners Attila Hildmann zuhauf. Laut dem Koch wird die Welt von einer pädophilen, satanistischen Elite gelenkt, er sei einer der Wenigen, die noch für Freiheit kämpften. An absurden Verschwörungstheorien ist seine Telegramgruppe kaum zu überbieten.

Da kommt es ihm gerade Recht, wenn es in Österreich 6.660 Fälle an Coronainfektionen gibt - und der KURIER darüber berichtet. "Noch irgendwelche Fragen was für ein Satanistenpack hinter Korona (sic!) steckt???", schreibt er dazu.