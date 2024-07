Ältestes Ritual der Menschheit wurde über 500 Generationen mündlich weitergegeben

Eine dieser Stammesgruppen nennt sich Gunaikurnai, ihr gehören heute noch etwa 3.000 Menschen an, die die Region um Cloggs Caves (einer Kalksteinhöhle im Bundesstaat Victoria) besiedeln. Und in Bezug auf sie wurde nun eine sensationelle Erkenntnis gewonnen.

Dabei befestigte ein Medizinmann oder eine Medizinfrau ein Stück Kleidung oder ein Haar eines Opfers an einem angespitzten Stock. Dieser wurde dann vor dem Feuer schräg in den Boden gesteckt und so platziert, dass er nach und nach herunterfällt. Dabei wurden die Fluchsprüche ausgestoßen. Laut den Forschern passt diese Beschreibung klar zu dem Fund in Cloggs Cave.

Vermutlich ist dieses Ritual kurz nach der Beschreibung Howitts verlorengegangen. Der Grund: Damals wurden die Gunaikurnai wie die übrigen Aborigines-Stämme missioniert und in christliche Missionsstationen verdrängt. Die Tradition, die über 500 Generationen weitergegeben worden war, geriet in Vergessenheit.