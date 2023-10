Australier stimmen gegen mehr Mitspracherechte für Aborigines

Premierminister Anthony Albanese hatte am Samstag einen emotionalen Appell an die Wähler gerichtet und sie aufgefordert, einen Fehler der Geschichte zu korrigieren. "Ausgerechnet in dieser Woche, in der es so viel Hass in der Welt gibt, ist dies eine Gelegenheit für die Australier, Liebenswürdigkeit zu zeigen", sagte er. Bei der Abstimmung gehe es um Respekt für die Ureinwohner. Es gehe darum, "wie wir uns als Nation sehen, aber es geht auch darum, wie die Welt uns sieht", sagte Albanese.