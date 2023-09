Wal landete auf Boot: Mann in Australien gestorben

Mindestens hundert Meter Abstand

Buckelwale und Südliche Glattwale (Südkaper) sind jedes Jahr an den Küsten von New South Wales zu finden. Sie migrieren in Australiens Wintermonaten Richtung Norden in wärmere Gewässer und kommen zwischen September und November zurück. "Jetzt gerade gibt es viele Wale da draußen, und es gibt viele Vorfälle, bei denen Wale neben Booten aus dem Wasser springen", sagte Munro.

Wer einen Wal im Wasser sehe, müsse mindestens hundert Meter Abstand von ihm halten. Sei ein Kalb dabei, erhöhe sich die vorgeschriebene Distanz auf 300 Meter. Die Polizei werde vermehrt Kontrollen auf dem Wasser durchführen, kündigte die Sprecherin an.

