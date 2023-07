55 Grindwale an schottischer Insel gestrandet und großteils verendet

Am Strand einer schottischen Insel sind mindestens 55 Wale gestrandet - und die meisten von ihnen verendet. Nur noch zehn der an den Äußeren Hebriden angespülten Tiere seien noch am Leben, teilte die Organisation British Divers Marine Life Rescue am Sonntag mit. Sie kümmerte sich um die Wale und appellierte an die Menschen, den Strand zu meiden.

Warum die Tiere strandeten, war zunächst unklar. Grindwale sind der Organisation zufolge "bekannt für ihre starken sozialen Bindungen - gerät ein Wal in Schwierigkeiten und strandet, dann folgt der Rest der Gruppe häufig nach und strandet ebenfalls". Ausgewachsene Grindwale können eine Tonne schwer und sechs Meter lang werden.

