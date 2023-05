30 Tonnen schwerer Wal-Kadaver in England zieht Schaulustige an

Finnwale werden Experten zufolge nur selten in der Nordsee gesichtet. Sie halten sich eher in tieferen Gewässern auf. Erst Anfang April war ein toter Pottwal ebenfalls an der Nordseeküste nahe des etwas weiter südlich gelegenen Grimbsby in der Grafschaft Lincolnshire angespült worden.

Was, wenn sie explodieren?

„Obwohl es in Ausnahmefällen vorkommen kann, gilt festzuhalten, dass die meisten gestrandeten Wale nicht explodieren – dies scheint mehr ein Interessensphänomen der Öffentlichkeit zu sein“, sagt die Wildtierärztin und Wissenschafterin Katharina Seilern-Moy zum KURIER. Sie leistet bei Bedarf dem britischen Cetacean Strandings Investigation Programme (CSIP) Beistand – einem Projekt, das sich der Aufklärung von Strandungen großer Meerestiere annimmt. Die Zahl der Fälle explodierender Walkadaver hält sich tatsächlich in Grenzen – 13 Wal-Explosionen dokumentiert der Blog „theexplodingwhale.com“ seit den vergangenen 52 Jahren.

„Ob ein gestrandeter Wal explodiert oder nicht, liegt Großteils an der Art des Tieres sowie der Dicke und Konsistenz der Walspeckschicht“, sagt Seilern-Moy. Bei den Bartenwalen, die große Mengen an Wasser filtern und einen weiten Schlund aufweisen, trete dieses Phänomen kaum auf. Seilern-Moy: „Der interne Druck der durch von Bakterien produzierten Gasen entsteht kann hier zum Aufblähen des Körpers und gelegentlich zum Austritt einzelner Organteile führen. In der Regel besteht aber keine Explosionsgefahr.“