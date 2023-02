Abgabe von Salat begrenzt: Kaum Gemüse in Großbritannien

"Viele Leute würden jetzt Rüben essen, und nicht notwendigerweise über Salat und Tomaten nachdenken", sagte sie. Am Mittwoch war der größte britische Einzelhändler Tesco Konkurrenten wie Aldi gefolgt und hatte die Abgabe von Salat je Kunde begrenzt.

Ernteausfälle

Hintergrund ist eine wetterbedingt maue Ernte in Südeuropa und Nordafrika sowie hohe Energiekosten in Großbritannien und den Niederlanden, wo Gemüse in Treibhäusern gezogen wird. Justin King, Manager beim Einzelhändler Marks & Spencers, warf der Regierung vor, den Gemüsebauern nicht bei den hohen Energiekosten geholfen zu haben, worauf diese besonders auf Importe gesetzt hätten.