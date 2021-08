48,8 Grad: Neuer europäischer Hitzerekord aufgestellt

Als Folge der Gluthitze waren in den vergangenen Tagen und Wochen in den Mittelmeerstaaten zahlreiche Waldbrände außer Kontrolle geraten. Besonders getroffen wurde Griechenland, doch auch in Italien brennen derzeit zahlreiche Feuer in Wäldern, auf Feldern und teilweise in der Nähe bewohnter Gegenden. Durch die anhaltende Trockenheit und heiße Winde bleibt das Waldbrandrisiko weiter hoch.

Klimawandel schreitet rasant voran

Einer der Faktoren für die immer häufiger werdenden Hitzewellen ist der menschengemachte Klimawandel. Am Montag hatte der Weltklimarat IPCC seinen aktuellen Sachstandsbericht veröffentlicht, demzufolge sich das Weltklima bereits um 1,07°C (im Vergleich zu den vor-industriellen Temperaturen) erhitzt hat. Das im Jahr 2015 auf der Weltklimakonferenz in Paris beschlossene Ziel, die Klimaerwärmung auf unter 2°C - und möglichst auf unter 1,5°C - zu begrenzen, gerät damit in immer weitere Ferne.

Das 1,5°C-Ziel dürfte schon in den kommenden zwei Jahrzehnten überschritten werden, selbst wenn die weltweiten Emissionen sofort zurückgehen, warnen die mehr als 230 beteiligten Forscherinnen und Forscher.