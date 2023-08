45 Verletzte nach heftiger Explosion auf Fabrikgelände nahe Moskau

Bei einer heftigen Explosion in der Stadt Sergijew Possad rund 70 Kilometer nordöstlich von Moskau hat es nach offiziellen Angaben mindestens 45 Verletzte gegeben. Die Explosion habe sich am Mittwochvormittag in einem Lager für Pyrotechnik ereignet, das ein Unternehmen auf einem Firmengelände der Stadt angemietet habe, teilte die Verwaltung von Sergijew Possad auf Telegram mit. Ersten Erkenntnissen zufolge seien missachtete Sicherheitsvorkehrungen der Grund für den Vorfall.

➤ Infos zum Ukraine-Krieg und zur Lage in Russland finden Sie hier