In Rekordzeit - "knapp fünf Monaten" - war es geschrieben: ein neues Schulbuch, das die russische Armee lobt. Sergej Krawtsow, der russische Bildungsminister, stellte das Geschichtsbuch, das die Sicht des Staates auf den Ukraine-Konflikt darlegt, bei einer Pressekonferenz in Moskau vor. Das Buch für Elftklässler soll ab September in "allen Schulen" verfügbar sein und handle die Zeit von 1945 bis zum 21. Jahrhundert ab, so Krawtsow.

