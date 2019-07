42 Grad in Paris: Europas Städte brechen alle Hitze-Rekorde

Die Griffe und der Sattel – brennheiß! Wer sich Donnerstagmittag in Brüssel auf sein Fahrrad schwingen wollte, um die brütend heiße U-Bahn zu vermeiden, zuckte zurück. In der Sonne hatten sich die Räder in Belgiens Hauptstadt so aufgeheizt, dass sie ohne Handschuhe nicht mehr anzufassen waren.

Am heißesten Tag, den Brüssel je erlebt hat, kletterte das Thermometer schon zu Mittag auf 38 Grad. 40 sollten es noch werden – und das in einer Stadt, die eher für Regenwetter bekannt ist und wo es schon als heiß gilt, wenn es 25 Grad hat. Freibäder oder Seen gibt es in Brüssel nicht. Wer in kühles Nass will, muss eine Stunde an die Nordsee fahren.