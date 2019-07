Österreich schwitzt: 2019 unter den Top 5 der heißesten Sommer

Am Freitag ist es in ganz Österreich noch sehr heiß mit bis zu 37 Grad. Gewitter bilden sich höchstens vereinzelt, am ehesten im Süden. Am Wochenende wird das Wetter unbeständiger, mit Sonne, Wolken und Gewittern. Dazu ist es schwül und warm. Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 23 Grad am Bodensee und 31 Grad am Neusiedler See.