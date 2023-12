35 Tonnen Kokain: Deutscher Zoll stellte 2023 Rekordmenge sicher

Hamburger Hafen: 15-mal eingedrungen

Dass die Zäune im Hamburger Hafen nicht unüberwindlich sind, hatte sich im vergangenen Sommer gezeigt. Im Juni drangen kleine Gruppen junger Männer aus den Niederlanden mindestens 15-mal in das Containerterminal Altenwerder ein. Polizei und Zollfahnder vermuteten, dass die Eindringlinge nach einer Drogenlieferung suchten.

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht warnte in ihrem Jahresbericht 2023 vor den Aktivitäten der Drogenmafia und der damit verbundenen Gewalt und Korruption. Nach vorläufigen Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik stieg die Rauschgiftkriminalität in Hamburg in den ersten neun Monaten des Jahres um 16 Prozent. Die Gewaltkriminalität in Deutschland nahm in der ersten Jahreshälfte um knapp 17 Prozent zu, wie die deutsche Innenministerin Nancy Faeser im November in Wiesbaden sagte.