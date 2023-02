2.000 Gang-Mitglieder in neues "Mega-Gefängnis" verlegt

Gebückt, mit weißen Unterhosen und geschorenen Schädeln zogen 2.000 Mitglieder krimineller Banden am frühen Morgen in das größte Gefängnis der Welt, das Zentrum zur Eindämmung von Terrorismus (CECOT) in El Salvador, ein.

"Das wird ihr neues Zuhause sein, wo sie der Bevölkerung nicht mehr schaden können", schrieb Präsident Nayib Bukele zu einem Video, das er auf Twitter postete.