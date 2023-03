16 Verletzte bei Busunfall mit Kindergruppe in Frankreich

In S├╝dostfrankreich hat es bei einem Unfall mit einem Bus mit Kindern auf der R├╝ckfahrt von einem Ferienlager 16 Verletzte gegeben. Der Bus sei am Samstagmorgen auf einer Nationalstra├če s├╝dlich von Grenoble einen Abhang heruntergest├╝rzt, berichtete die ├Ârtliche Zeitung Le Dauphin├ę unter Verweis auf die Polizei. Der Busfahrer und eine Begleiterin wurden schwer verletzt per Hubschrauber in die Klinik nach Grenoble geflogen. 13 Kinder und ein Begleiter wurden leicht verletzt.

Der Bus war bei der Ortschaft Corps aus noch unbekannter Ursache von der Stra├če geraten und in einen Bachlauf gerutscht. Dabei blieb er aber aufrecht stehen. Der Bus sollte 40 Kinder nach einem einw├Âchigen Ferienlager zum Bahnhof von Grenoble bringen, von wo aus die Gruppe nach Paris zur├╝ckfahren sollte.