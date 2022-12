Mindestens sechs Tote bei Busunglück in Spanien

Bei einem Busunfall sind in Galicien im Nordwesten Spaniens mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Sturz des Fahrzeugs in den Fluss Lérez am späten Samstagabend herrschte am Sonntag noch Unklarheit darüber, ob noch ein Passagier vermisst wurde.

Der Fahrer (63) und eine Passagierin waren am Samstag schon kurz nach dem Unfall lebend geborgen worden. Zwei Leichen wurden am Samstag, vier im Laufe des Sonntags geborgen, wie der spanische Notdienst mitteilte.