13-Jährige getötet: Ex-Freund (17) verhaftet

Das Mädchen wurde schwer verletzt in der Nähe eines Kraftwerks in Dänemark aufgefunden. Wenig später starb es. Der 17-jährige Ex-Freund wurde verhaftet.

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Montagabend in Hjallerup, Norddänemark getötet worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Ein 13-jähriges Mädchen wurde wieder freigelassen, es gab keine Hinweise für ihre Beteiligung. Ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger hingegen blieb in Polizeigewahrsam. Er hatte laut Polizeiangaben zu dem getöteten Mädchen eine Liebesbeziehung gehabt, die erst vor Kurzem beendet worden war.

Wie die Polizei der Zeitung Ekstra Bladet mitteilte, hatten die Eltern ihre Tochter am späten Montagabend schwer verletzt in der Nähe eines Fernwärmekraftwerkes vorgefunden und daraufhin die Polizei alarmiert. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Kurz darauf nahm die Polizei den 17 Jahre alten Ex-Freund des Opfers fest, zusammen mit einem 13-jährigen Mädchen. Die Polizei kündigte an, die Ermittlungen fortzusetzen und auch in den kommenden Tagen in der Stadt Hjallerup im Norden Dänemarks präsent zu sein.

"Äußerst tragisches Ereignis" "Es handelt sich um ein äußerst tragisches Ereignis, bei dem ein nur 13-jähriges Mädchen sein Leben verloren hat", so Vizepolizeiinspektor Frank Olsen. "Uns ist vollkommen bewusst, dass die Bürger von Hjallerup an einem sehr schweren und ungewöhnlichen Dienstag aufgewacht sind, an dem sowohl Fragen, Frustrationen als auch Ängste auftreten werden. Bereits in der Nacht haben wir mit verschiedenen Stellen gesprochen, darunter einem Leiter der Hjallerup-Schule, an der das Opfer beteiligt war."

Die Polizei von Nordjütland wird in den kommenden Tagen beruhigende Maßnahmen in Hjallerup ergreifen, darunter wird auch die mobile Polizeistation an einem zentralen Ort in der Stadt eingesetzt. Hier sind die Bürger von Hjallerup eingeladen, sich an die Polizei zu wenden und mit ihr zu sprechen.