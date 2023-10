Missbrauch 12-Jähriger gefilmt: Video kursiert in Wiener Schule

Bei einem Date einer 12-Jährigen mit einem etwa zehn Jahre älteren Mann kam es zu sexuellen Handlungen, die auch noch gefilmt wurden. Der Sex sei einvernehmlich gewesen, beteuerte das Mädchen später. Das berichtet die Tageszeitung Heute.

Das Video machte wenig später in ihrer Schule in Wien-Liesing die Runde. Darüber, wie der private Film in Umlauf gekommen ist, gibt es unterschiedliche Schilderungen von Eltern und Schülern. Eine davon lautet, das Mädchen selbst hätte ihr Erlebnis in einem Whatsapp-Chat mit Mitschülern geteilt. Inzwischen sollen schon hunderte Jugendliche das Video gesehen haben.

