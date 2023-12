1. US-Hochgeschwindigkeitszug wird Los Angeles mit Las Vegas verbinden

Zug zwischen Los Angeles und Las Vegas soll doppelt so schnell wie Autos sein

Die Schnellzüge der Brightline West sollen die 350 Kilometer zwischen Las Vegas und dem Großraum Los Angeles in zwei Stunden und zehn Minuten zurücklegen - und damit rund doppelt so schnell wie Autos. Betrieben werden soll die Linie von dem privaten Bahnunternehmen Brightline, das bereits in Florida an der US-Ostküste eine neue Bahnverbindung zwischen Miami und Orlando anbietet.

Die Regierung des Bahn-Fans Biden will für das Projekt Brightline West bis zu drei Milliarden Dollar (2,8 Milliarden Euro) zuschießen. Fertiggestellt werden soll die Strecke 2028 und damit rechtzeitig zu den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles im selben Jahre.