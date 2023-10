Überraschend starkes Wirtschaftswachstum in den USA

Die US-Wirtschaft hat ihr Wachstum im dritten Quartal trotz hoher Zinsen mehr als verdoppelt. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal aufs Jahr hochgerechnet um 4,9 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist die größte Steigerungsrate seit knapp zwei Jahren.

Hintergrund: US-Wachstumszahlen werden "annualisiert", also auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das aktuelle Tempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Berechnungsmethode verzichtet, weshalb die Wachstumszahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen.

Befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von lediglich 4,3 Prozent gerechnet, nachdem es im Frühjahr nur zu einem Wachstum von 2,1 Prozent gereicht hatte. Von der angesichts hoher Zinsen erwarteten Rezession ist damit bisher nichts zu sehen.

Dafür sorgen auch die Verbraucher, die ihren Konsum im abgelaufenen Quartal um 4,0 Prozent steigerten. Die privaten Konsumausgaben, die mehr als zwei Drittel zur Wirtschaftsleistung beitragen, werden vom robusten Arbeitsmarkt und steigenden Löhnen angeschoben. Letztere wuchsen zuletzt schneller als die Verbraucherpreise, wodurch die Kaufkraft zulegte.