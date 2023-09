Laser für besseren Handyempfang im Zug

Die Deutsche Bahn testet in Bayern, Berlin und Brandenburg Regionalzüge, deren Scheiben nachträglich mit einem Laser mobilfunkdurchlässig gemacht wurden. Der Mobilfunkempfang im Zug werde so um das Hundertfache verbessert, teilte das Unternehmen am Sonntag in Berlin mit. Es handle sich um ein Pilotprojekt von zwei Zügen auf der Südostbayernbahn und im Netz Elbe-Spree, weitere Züge sollten folgen.

Hauchdünne Metallschichten

Wie die Bahn weiter erklärte, sind die Scheiben von Zügen zum Schutz vor Wärme mit einer hauchdünnen Metallschicht überzogen. Diese sei für Mobilfunkwellen nur schwer zu durchdringen. Mit dem Laser werde eine feine Netzstruktur in die Metallschicht eingearbeitet, wodurch Mobilfunksignale besser durchkämen. Der Wärmeschutz werde dadurch nur minimal verändert.