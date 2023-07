Deutsche Bahn prüft massive Einsparungen: Bis zu 8400 Stellen in Gefahr

Besonders für den Container- und Gefahrguttransport spiele das Geschäft mit einzelnen Waggons immer noch eine große Rolle – auch weil im Vergleich zum Lastwagen größere Mengen an CO₂ in der Logistik eingespart werden würden.

Zugleich gilt er als aufwendig und teuer, weshalb die meisten Wettbewerber der DB nur noch ganze Züge anbieten.

"Ein Himmelfahrtskommando"

Als "Himmelfahrtskommando" bezeichnet Konzernbetriebsratschef Jens Schwarz das Ziel der DB-Tochter, bereits im kommenden Jahr eine schwarze Null zu schreiben. Ein solcher Turnaround sei in derart kurzer Zeit nicht zu schaffen. Ähnliches zeichnet sich auch in den Zahlen ab: So sind laut Handelsblattinformationen bereits im ersten Halbjahr Verluste von 188 Millionen Euro eingefahren worden. Gründe seien u.a. zahlreiche Baustellen rund um die Osterzeit, Warnstreiks der Bahngewerkschaft EVG, rezessionsbedingte Auftragseinbrüche und der sinkende Dieselpreis für die konkurrierenden Lkws.